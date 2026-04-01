Kosova-Türkiye maçının ardından

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek dünya kupasına katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, çok heyecanlı ve çok gururlu olduğunu söyledi.

Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, "Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum; inanılmaz bir akşam yaşadık, duygu seli yaşıyoruz, tüm duyguları tarif etmek çok zor, bizim futbolcularımıza çok kez söyledim, onları hiçbir şeye değişmem sonuç ne olursa olsun bunu demiştim. Gerçekten geldiğim günden itibaren inanılmaz bir aidiyet duygusuyla oynadılar, sonuna kadar mücadele ettiler. Ülkemiz adına da çok mutluyuz. Belki yabancıyım ama gerçekten buranın bir parçası olmak inanılmaz gurur verici, tarihimizde ilk yabancı hoca olarak hem Avrupa Şampiyonası hem de dünya kupasına katıldık; inanılmaz bu da ayrı bir gurur benim için. Futbolcularımız sayesinde her şeyi başarabileceğimize inanıyorum, bu duygu selini hep birlikte yaşayacağız. İlk yarıda 2-3 fırsat yakaladık, gol bulabilirdik. Hak ederek kazandığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Futbolcularımızla inanılmaz gurur duyuyorum" sözlerini kullanan İtalyan teknik adam, "Oyuncularımız muazzam yeteneklerine rağmen maçtan önce onlarla şunu konuşmuştuk, tabiri caizse kirli bir maç bizi bekliyordu. Sahada bu kadar yetenekli olmalarına rağmen fedakarca ve büyük bir sabırla maçı oynadılar. Rakibimiz de tebrikleri hak ediyor. İnsani açıdan da teşekkür etmek istiyorum, maçtan sonra inanılmaz güzel bir jest yaptılar, onların başkanı da bizi tebrik etmeye geldi. İki dost ülke olduğunu biliyoruz, keşke beraber dünya kupasına gidebilseydik ama inanılmaz mücadele verdiler." şeklinde konuştu."

Vincenzo Montella, "Samet ve Kenan'ın maçtan önce hasta olduğu yönünde haberler geldi. Bu doğru muydu?" sorusunu, "Uğurcan da vardı problem yaşayan oyuncular arasında, inanılmaz oynadı. Duygularımız inanılmaz zirve yaşadık, güçlü duygular bunlar, tarifi zor duygular. Adrenalinin biraz gittiğini düşünüyorum, inanılmaz bir yorgunluk var, bu akşam mutluluktan çok fazla uyuyamayacağım, uyursam da bu tişörtle uyuyacağıma söz verebilirim. Çünkü buradaki futbolcular tüm ülkemizin alkışını hak etti. Onlarla gurur duyuyoruz." şeklinde yanıtladı.

Montella, "TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 'Dünya Kupası'na katılırsak hocamızı Türk vatandaşlığına geçireceğiz' açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Kendimi Türk gibi hissediyorum, attığım her adımda Türk gibi düşünüyorum. Pasaport benim için formalite, ben her zaman Türk gibiyim." sözlerini kullandı.

Vincenzo Montella'nın basın toplantısının son bölümünde milli futbolcular toplantı odasına girdi ve ellerindeki suları Montella'nın üzerinden dökerek dünya kupasına katılma hakkını kutladılar.