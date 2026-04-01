Türkiye A Milli Futbol Takımı galibiyet sonrası yurda döndü

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında elde ettiği galibiyetle 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Hakan Çalhanoğlu, duygu dolu açıklamalarda bulunarak, ülkemizi mutlu ettikleri için gururlu olduğunu belirtti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova galibiyeti sonrası yurda döndü. 24 yıl aradan sonra Türkiye, Dünya Kupası'na girmeye hak kazandı. Duygularını paylaşan Hakan Çalhanoğlu "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Millilerimiz, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra girmeye hak kazandı. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inen milliler kapıda coşkuyla ve tebriklerle karşılandı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu duygularını paylaşarak, "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın uykularını kaçıracak hazırlık! İran'ın cepheye gitmeye hazır asker sayısı inanılmaz

Trump’ın hesapları bozulacak! Cepheye gidecek asker sayısı inanılmaz

Galatasaray'a Barcelona'dan bedava yıldız

Galatasaray'a Barcelona'dan bedava yıldız
Dünya Kupası’na gidemeyince koltuğu bıraktı

Dünya Kupası’na gidemeyince koltuğu bıraktı

Sosyal medyayı sallayan görüntü! Ronaldo, Messi, Mbappe ve Vinicius aynı reklamda

Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Altın için beklentiler değişti: İslam Memiş'ten 'Yok artık' dedirten tahmin

Altın için beklentiler değişti: İslam Memiş'ten "Yok artık" dedirten tahmin
Galatasaray'a Barcelona'dan bedava yıldız

Galatasaray'a Barcelona'dan bedava yıldız
İran'ın 1 numarasından kurmaylarına 'Kara harekatına hazırlanın' talimatı

1 numara talimatı verdi: Tek bir kişi bile sağ çıkmamalı
Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi Uğurcan şoku! Geceyi hastanede geçirdi

Trabzonspor maçı öncesi Uğurcan şoku! Geceyi hastanede geçirdi