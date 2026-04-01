Türkiye A Milli Futbol Takımı galibiyet sonrası yurda döndü

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında elde ettiği galibiyetle 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Hakan Çalhanoğlu, duygu dolu açıklamalarda bulunarak, ülkemizi mutlu ettikleri için gururlu olduğunu belirtti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova galibiyeti sonrası yurda döndü. 24 yıl aradan sonra Türkiye, Dünya Kupası'na girmeye hak kazandı. Duygularını paylaşan Hakan Çalhanoğlu "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Millilerimiz, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra girmeye hak kazandı. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inen milliler kapıda coşkuyla ve tebriklerle karşılandı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu duygularını paylaşarak, "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir Avrupa ülkesinden daha ABD'ye soğuk duş

Trump'a şok üstüne şok! Bir ülke daha "closed" dedi

Gündem yaratan görüntü! BAE binlerce ABD askerini böyle ağırladı

Arap ülkesinde kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Yıldız isme şok suçlama: İki kadınla ilişkiye girip...

Hakkındaki suçlama fena: İki kadınla ilişkiye girip...
Özgür Özel'in makam aracına ödenen paranın dekontunu paylaştılar

Makam aracına ödenen paranın dekontunu paylaştılar

Görenler tanıyamıyor! Çocuklar Duymasın Emine'nin son hali şaşırttı

Son haliyle tanımak imkansız

Gündem yaratan görüntü! BAE binlerce ABD askerini böyle ağırladı

Arap ülkesinde kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Uğurcan'ın bonservis bedeli belirlendi, taraftar memnun olmadı

Yeni bonservis bedeli tartışma yarattı

Serhat şehrinde tartışma yaratan cenaze namazı

Serhat şehrinde tartışma yaratan cenaze namazı