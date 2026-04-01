Türkiye A Milli Futbol Takımı galibiyet sonrası yurda döndü

Güncelleme:
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında elde ettiği galibiyetle 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Hakan Çalhanoğlu, duygu dolu açıklamalarda bulunarak, ülkemizi mutlu ettikleri için gururlu olduğunu belirtti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova galibiyeti sonrası yurda döndü. 24 yıl aradan sonra Türkiye, Dünya Kupası'na girmeye hak kazandı. Duygularını paylaşan Hakan Çalhanoğlu "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Millilerimiz, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra girmeye hak kazandı. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inen milliler kapıda coşkuyla ve tebriklerle karşılandı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu duygularını paylaşarak, "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

