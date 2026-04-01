Haberler

Türkiye A Milli Futbol Takımı galibiyet sonrası yurda döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında elde ettiği galibiyetle 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Hakan Çalhanoğlu, duygu dolu açıklamalarda bulunarak, ülkemizi mutlu ettikleri için gururlu olduğunu belirtti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova galibiyeti sonrası yurda döndü. 24 yıl aradan sonra Türkiye, Dünya Kupası'na girmeye hak kazandı. Duygularını paylaşan Hakan Çalhanoğlu "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Millilerimiz, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra girmeye hak kazandı. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inen milliler kapıda coşkuyla ve tebriklerle karşılandı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu duygularını paylaşarak, "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başvuranlar merakla bekliyordu: İstanbul'da TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu

İstanbul'da TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ara seçim' çağrılarına MHP'den yanıt

"Ara seçim" için tavrını belli etti

Koyun satın alırken Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

Farkında olmadan Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi
Evlat edindikleri 12 yaşındaki kız çocuğuna yıllarca işkence yaptılar

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal: Evlat edindikleri kız çocuğuna...
26 ilimizi kapsıyor: Özgür Özel bu anketi görmesin

26 ilimizi kapsıyor: Özgür Özel bu anketi görmesin
'Ara seçim' çağrılarına MHP'den yanıt

"Ara seçim" için tavrını belli etti

Dünya Kupası'nı yerinde izlemek için dört eşini de Meksika’ya götürdü

Hepsi aynı adamın karısı!

Melek Mosso paraya para demiyor! Bu çorabı çıkarıp 370 bin lira kazandı

Bu çorabın değeri 370 bin lira!