Haberler

Türkiye A Milli Futbol Takımı galibiyet sonrası yurda döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında elde ettiği galibiyetle 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Hakan Çalhanoğlu, duygu dolu açıklamalarda bulunarak, ülkemizi mutlu ettikleri için gururlu olduğunu belirtti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova galibiyeti sonrası yurda döndü. 24 yıl aradan sonra Türkiye, Dünya Kupası'na girmeye hak kazandı. Duygularını paylaşan Hakan Çalhanoğlu "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Millilerimiz, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra girmeye hak kazandı. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inen milliler kapıda coşkuyla ve tebriklerle karşılandı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu duygularını paylaşarak, "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mert Hakan Yandaş tahliye edildi

Aylardır cezaevinde olan Mert Hakan Yandaş için yeni karar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enflasyon martta aylık yüzde 1,94 oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Kerem'den Mert Hakan'a büyük sürpriz

Güne damga vuran görüntü!

Eğlenceniz batsın! 21 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Eğlenceniz batsın! 21 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Trump'tan Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'i endişelendiren şaka: Onu kovalım mı?

Trump'ın şakası Oval Ofis'i buz kesti
Enflasyon martta aylık yüzde 1,94 oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Bu kez Tarkan değil! TFF Başkanı telefon açtı: Dünya Kupası şarkısını o yapacak

Hacıosmanoğlu aramış bile: Dünya Kupası şarkısını o yapacak
Sophie Rain’den Drake itirafı: Beni Bahamalar'a götürmek istedi

Son günlerin olay ismi bir ünlüyü daha ifşaladı