Türkiye A Milli Futbol Takımı galibiyet sonrası yurda döndü

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında elde ettiği galibiyetle 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Hakan Çalhanoğlu, duygu dolu açıklamalarda bulunarak, ülkemizi mutlu ettikleri için gururlu olduğunu belirtti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova galibiyeti sonrası yurda döndü. 24 yıl aradan sonra Türkiye, Dünya Kupası'na girmeye hak kazandı. Duygularını paylaşan Hakan Çalhanoğlu "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Millilerimiz, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra girmeye hak kazandı. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inen milliler kapıda coşkuyla ve tebriklerle karşılandı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu duygularını paylaşarak, "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi. - İSTANBUL

Mert Hakan Yandaş tahliye edildi

Aylardır cezaevinde olan Mert Hakan Yandaş için yeni karar

Sevgilisini maça götürdü, hayatının şokunu yaşadı

Sevgilisini maça götürdü, hayatının şokunu yaşadı

Burası ne Van ne de Hakkari! Yaz şehrinde kar 2 metreyi aştı

Burası ne Van ne de Hakkari! Yaz şehrinde kar 2 metreyi aştı
OnlyFans modelinden yıldız futbolcu hakkında olay açıklamalar: Mesaj atıp benimle yatmak istedi

Yıldız ismi fena ifşaladı: Mesaj atıp benimle yatmak istedi

'Sevgili kontenjanı' konusu meclise taşındı! Salonda arbede çıktı

"Sevgili kontenjanı" meclisi karıştırdı! Salonda arbede çıktı
Sevgilisini maça götürdü, hayatının şokunu yaşadı

Sevgilisini maça götürdü, hayatının şokunu yaşadı

İran, ABD'nin görünmez savaşçısı F-35'i vurdu! İşte enkaz görüntüleri

İran, ABD'nin görünmez savaşçısını vurdu! İşte enkaz görüntüleri
Kadını takip edip taciz etti! Sapığı yüzündeki detay yakalattı

Yaptığı ahlaksızlıktan değil kameralardan utandı