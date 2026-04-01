Haberler

Türkiye A Milli Futbol Takımı galibiyet sonrası yurda döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında elde ettiği galibiyetle 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Hakan Çalhanoğlu, duygu dolu açıklamalarda bulunarak, ülkemizi mutlu ettikleri için gururlu olduğunu belirtti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Millilerimiz, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra girmeye hak kazandı. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inen milliler kapıda coşkuyla ve tebriklerle karşılandı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu duygularını paylaşarak, "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan ve Çin'den savaş duyurusu! Tüm dünyaya ilan ettiler

Pakistan ve Çin'den savaş duyurusu! Tüm dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kızını hunharca katletti! İfadesindeki Elon Musk detayı kan dondurdu

14 yaşındaki kızını hunharca katletti! Elon Musk detayı kan dondurdu
Yemeksepeti’nin kurucusu milli maçı izlemeye özel uçakla gitti

"Para var huzur var" dedirten kare

Ünlü türkücü Sevcan Orhan'dan 'Boşanma' itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı

Başkan sevgilisiyle tatili çok tartışılmıştı! Evlilik itirafı olay
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
14 yaşındaki kızını hunharca katletti! İfadesindeki Elon Musk detayı kan dondurdu

14 yaşındaki kızını hunharca katletti! Elon Musk detayı kan dondurdu
Şara'dan dünyaya İran için bir çağrı var!

Şara'dan dünyaya İran için bir çağrı var!
Uğurcan Çakır'dan inanılmaz başarı

Geceye damga vuran bu kurtarış tarihe geçti