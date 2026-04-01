Haberler

Türkiye A Milli Futbol Takımı galibiyet sonrası yurda döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında elde ettiği galibiyetle 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Hakan Çalhanoğlu, duygu dolu açıklamalarda bulunarak, ülkemizi mutlu ettikleri için gururlu olduğunu belirtti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova galibiyeti sonrası yurda döndü. 24 yıl aradan sonra Türkiye, Dünya Kupası'na girmeye hak kazandı. Duygularını paylaşan Hakan Çalhanoğlu "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Millilerimiz, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra girmeye hak kazandı. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inen milliler kapıda coşkuyla ve tebriklerle karşılandı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu duygularını paylaşarak, "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran ateşkes talep etti

Trump'tan bomba açıklama: Yeni lider ateşkes talep etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih’te çöpe atılan karpit patlamaya neden oldu

Kamyondaki tüm çöpleri yola döktü! Resmen faciadan dönüldü
'Kızım TikTok'a düştü, assolist olma hayaliyle yuvasını yıktı' diyen annenin feryadı

Bir annenin isyanı: Kızım TikTok'a düştü, yuvasını yıktı
'Dünya Kupası finalinde istediğiniz bir rakip var mı?' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan cesur yanıt

"Finalde istediğiniz rakip var mı?" sorusunu düşünmeden yanıtladı
Vatandaşa yarış atı yediren firmayla ilgili yeni skandal

Vatandaşa yarış atı yediren firmayla ilgili yeni skandal
Fatih’te çöpe atılan karpit patlamaya neden oldu

Kamyondaki tüm çöpleri yola döktü! Resmen faciadan dönüldü
Savaşa katılmaya hazırlanan ülke, İran vatandaşlarına yasak koydu: Vizesi olan bile giremeyecek

Savaşa katılmaya hazırlanan ülke, İran vatandaşlarına yasak koydu

Görüntü İstanbul'dan! Her yerden para fışkırdı

Görüntü İstanbul'dan! Her yerden para fışkırdı