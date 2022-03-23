A Milli Takım, Dünya Kupası bileti için ilk rakibi Portekiz karşısına çıkıyor

A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Eleme gruplarını ikinci olarak bitiren ve play-off oynama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında yarın Dragao Stadyumu'nda Portekiz'in konuğu olacak. Pazar gününden itibaren İstanbul'da toplanmaya başlayan Milliler, pazartesi günü Porto'ya gelerek çalışmalarına Sao Miguel Stadyumu'nda başladı. A Milli Takım'da pazartesi günü hafif sakatlıkları bulunan Merih Demiral ve Serdar Aziz takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. İki futbolcunun dün basına kapalı yapılan antrenmanda ise takımla birlikte çalıştığı öğrenildi. A Milli Takım, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmayı kazanması durumunda İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle finalde Konya'da mücadele edecek. Milliler kaybetmesi halinde ise aynı eşleşmenin kaybedeniyle özel maçta karşı karşıya gelecek. Her iki durumda da karşılaşma 29 Mart Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

Öte yandan Portekiz'de orta saha Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes sakatlığı, stoper Pepe ise Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karodan çıkartıldı. Bu oyuncular yerine Vitinha, Jose Sa ve Tiago Djalo kadroya dahil edildi.