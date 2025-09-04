A Milli Takım'dan Gürcistan'a karşı dejavu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oldu.

A MİLLİ TAKIM'DAN DEJAVU

A Milli Takım'da Mert Müldür, milli takımımız adına 3. dakikada gol atarak Gürcistan'a karşı deja vu yaşattı. EURO2024'te Gürcistan ile oynadığımız maçta ağları havalandıran Mert Müldür, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçta da Gürcistan'a karşı gol atmayı başardı. Arda Güler'in ortasında iyi yükselen Mert Müldür, şık bir kafa vuruşuyla millileri öne geçirdi.

KEREM DE GOLÜNÜ ATTI

Mert Müldür'ün ardından bir diğer yıldızımız Kerem Aktürkoğlu da 42. dakikada attığı golle EURO 2024'teki maçın ardından Gürcistan ağlarını sarsmayı başardı.

ELEMELERDEKİ İLK GOL DE MERT'TEN

Öte yandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın ilk golünü atan Mert Müldür, Dünya Kupası Elemeleri'nde de ilk golü atan isim olmayı başardı.

CANLI ANLATIM:

53' GOL 3-0 oldu. Yunus Akgün'ün asistinde Kerem Aktürkoğlu topu boş ağlara yolladı. Bravo çocuklar!

52' GOOOLLLLL! Kerem Aktürkoğlu durumu 3-0 yaptı.

49' Giorgi Kochorashvili, kalemizi denedi. Top kalenin çok üzerinden dışarıya gitti.

46' Orkun Kökçü oyuna girerken İsmail Yüksek oyundan çıktı.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Gürcistan 0-2 Türkiye

45' Gürcistan etkili geldi. Arka direğe yapılan ortada Mert Müldür topu bıraktı. Gürcistanlı oyuncudan neyse ki etkili bir vuruş gelmedi. Top dışarıda.

45' İlk devrenin sonuna 2 dakika eklendi.

44' Hakem VAR kontrolünü işaret etti. VAR'ı dinledi. GOL geçerli. 2-0 yaptık!

43' Top ağlarda GOL! Gürcistan ceza sahası içinde bir karambol yaşandı, Kerem Aktürkoğlu önünde kalan topa şık vurdu, top köşeden ağlarla buluştu.

42' GOOOOLLL! Kerem Aktürkoğlu skoru 2-0 yaptı.

41' Otar Kakabadze, Kenan Yıldız'ı formasından çekti. Karar sarı kart.

40' Luka Lochoshvili, Uğurcan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

36' Arda Güler, serbest vuruşta ortaladı. Mamardashvili topu ıskaladı. Ancak bu atağı gole çeviremedik.

33' Eren Elmalı, Zuriko Davitashvili'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bir süre yerden kalkamadı.

30' Mücadelede karşılıklı top kayıpları yaşanıyor

26' Gürcistan, bir köşe vuruşu daha kullandı. Uğurcan Çakır topu yumrukla uzaklaştırdı.

24' Arda Güler, uzaklardan kaleyi denedi. Top yandan dışarı gitti.

23' Gürcistan, bu dakikalarda üzerimizdeki baskıyı artırdı.

22' İsmail Yüksek, Kvaratskhelia'yı sol kanattan ilerlerken düşürdü. Karar sarı kart.

19' Giorgi Kochorashvili uzaklardan kaleyi denedi. Top kalenin epey üzerinden auta gitti.

18' Yunus Akgün, Kvaratskhelia'yı düşürdü. Gürcistan serbest vuruş kullanacak.

17' Arda Güler'e yollanan uzun topta savunmanın oyuncumuza bir müdahalesi var ancak hakem bunu faul olarak değerlendirmedi.

16' Gürcüler ortaladı, Uğurcan topu tokatladı.

15' Duran toplarda dikkatli olmalıyız.

14' Gürcistan köşe vuruşu kulanacak.

12' Savunma arkasına atılan hızlı toplarla pozisyon bulma çabasındayız. Gürcistan an itibariyle kalemize pek yaklaşamıyor.

9' Millilerimiz önde baskısını sürdürüyor.

8' Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Kenan Yıldız topun kontrolünü sağlayamadı.

7' Yunus Akgün, savunma arkasına bir koşu yaptı, savunma müdahale etti. Etkili bir pozisyon olabilirdi.

5' Mücadeleye çok iyi başladık. Maçı 1-0 önde götürüyoruz.

3' GOL Arda Güler'in kornerinde Mert Müldür'ün kafası ve top ağlardaaa.

2' Arda Güler'in mükemmel ara pasında Kerem Aktürkoğlu topu ceza alanı içinde kontrol edemedi. Gole yaklaştık.

1' Türkiye maça başladı. BAŞARILAR MİLLİ TAKIM!