A Milli Takım'dan Eyüpspor'a! Arda Turan ayağının tozuyla ilk transferini yaptı

Eyüpspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, ilk transferini A Milli Takım'dan yaptı. İstanbul ekibi, kaleci antrenörü Emrah Karakovan ile anlaşmaya vardı. Karakovan'ın sözleşmesinde yer alan 300 bin liralık fesih bedelini Eyüpspor ödeyecek.

1. Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Arda Turan'ın ekibine takviye geldi. İstanbul ekibi, A Milli Takım'ın kaleci antrenörüyle teknik ekibini güçlendirdi.

300 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENECEK

Ajansspor'da yer alan habere göre, Eyüpspor, A Milli Takım'ın kaleci antrenörü Emrah Karakovan ile anlaşmaya vardı. Emrah Karakovan'ın sözleşmesinde bulunan 300 bin liralık tazminatı da Eyüpspor ödeyecek.

İLK SINAVINDA MAĞLUBİYET YAŞADI

Arda Turan, Eyüpspor'un başında ilk sınavını Göztepe karşısında verdi. İstanbul ekibi, İzmir temsilcisine 1-0 mağlup oldu.