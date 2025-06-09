A Milli Takım'dan Aziz Sancar'a Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve beraberindeki A Milli Takım heyeti, Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı ABD'de ziyaret etti.

Chapel Hill'deki Sancar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu'na T.C. Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile A Milli Takım oyuncuları Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci de eşlik etti.

Prof. Dr. Aziz Sancar ve Sancar Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan'dan merkez hakkında bilgi alan Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra tesisi gezdi.

Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Sancar'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması ile takım kaptanlarından Çağlar Söyüncü'nün tüm futbolcular tarafından imzalanan forması ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Sancar da Hacıosmanoğlu, Ayaz ve milli futbolculara hayat hikayesini anlatan imzalı kitaplardan hediye etti.

Aziz Sancar, A Milli Takım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Meksika ile oynanacak maçta tüm takıma başarılar diledi ve TFF'nin davetlisi olarak karşılaşmayı stadyumda izleyeceğini belirtti. - İSTANBUL