A Milli Futbol Takımı ve Dünya Kupası Haberleri
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, mağlubiyete rağmen moral bozmamak gerektiğini vurgularken, Mert Günok, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan da Paraguay karşılaşması öncesi umutlu mesajlar verdi. Ayrıca Fenerbahçe'nin anlaştığı Vedat Muriqi İstanbul'a geldi.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalar yaptı.
Montella: Maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeye gerek yok
-A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu Paraguay maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Mert Günok: Buraya büyük umutlarla geldik
Yunus Akgün : İnşallah kazanıp ülkemize 3 puan armağan edeceğiz
Kaan Ayhan : Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz
-A Milli Futbol Takımı, Paraguay maçının hazırlıklarını tamamladı
DÜNYA KUPASI
-FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu
22.00 ABD - Avustralya
06.00 Türkiye - Paraguay
-C Grubu
01.00 İskoçya - Fas
03.30 Brezilya - Haiti
FENERBAHÇE
- Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi.
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçı
20.00 Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko (1-2)
VOLEYBOL
-2026 FIVB Milletler Ligi
16.00 Fransa-Çin
19.30 Belçika-Almanya