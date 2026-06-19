Haberler

A Milli Futbol Takımı ve Dünya Kupası Haberleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, mağlubiyete rağmen moral bozmamak gerektiğini vurgularken, Mert Günok, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan da Paraguay karşılaşması öncesi umutlu mesajlar verdi. Ayrıca Fenerbahçe'nin anlaştığı Vedat Muriqi İstanbul'a geldi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Montella: Maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeye gerek yok

-A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu Paraguay maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Mert Günok: Buraya büyük umutlarla geldik

Yunus Akgün : İnşallah kazanıp ülkemize 3 puan armağan edeceğiz

Kaan Ayhan : Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz

-A Milli Futbol Takımı, Paraguay maçının hazırlıklarını tamamladı

DÜNYA KUPASI

-FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu

22.00 ABD - Avustralya

06.00 Türkiye - Paraguay

-C Grubu

01.00 İskoçya - Fas

03.30 Brezilya - Haiti

FENERBAHÇE

- Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi.

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçı

20.00 Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko (1-2)

VOLEYBOL

-2026 FIVB Milletler Ligi

16.00 Fransa-Çin

19.30 Belçika-Almanya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmiş
Dünya Kupası'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

6-0'lık galibiyete gölge düştü! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı
Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi

Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi
Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde

Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde
Bilecik'te dev sazan balığı yakalandı

Nehirde oltasına takıldı, gören dönüp bir daha baktı
Bu manzaraya bir arı neden oldu! Ölü ve yaralılar var

Bu manzaraya bir arı neden oldu! Ölü ve yaralılar var
Milyonların beklediği gün geldi çattı! YKS yarın başlıyor

Türkiye yarın bu sınava kilitlenecek