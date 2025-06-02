A Milli Takım'da Kadro Değişikliği: Üç Futbolcu Çıkarıldı, Yeni İsim Eklendi

A Milli Takım'da Kadro Değişikliği: Üç Futbolcu Çıkarıldı, Yeni İsim Eklendi
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A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için yapılan aday kadroda Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ise aday kadroya dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Ayrıca, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ABD'ye gidecek aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için bugün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine yolculuk edecek A Milli Takımımızın aday kadrosunda zorunlu olarak değişikliğe gidildi.

Paris Saint-Germain ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık geçirerek oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun Almanya'da gerçekleştirilen muayene ve tetkik sonuçlarını inceleyen A Milli Takım teknik heyeti, futbolcunun özel maçlar döneminde tam olarak sağlığına kavuşamayacağını tespit ettiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılması uygun bulundu.

A Milli Takım sağlık heyetinin Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'na kampta yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar döneminde tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, milli futbolcularımızın aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Ayrıca, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu da ABD'ye gidecek aday kadroya dahil edildi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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