A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu Sakatlandı, Yeni İsimler Kadroya Alındı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabaka öncesi millilerde Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, aday kadroya Ümit Milli Takımı'ndan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek dahil edildiğini belirtildi.

Bulgaristan ile Bursa'dan oynanan ve Ay-yıldızlıların 2-0 kazandığı müsabaka öncesi Emirhan Topçu'nun sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı bildirilmişti. - İSTANBUL