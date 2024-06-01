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A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

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A Milli Futbol Takımı'nın santrforu Enes Ünal, yaşadığı sol ayak başparmağındaki kırık nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım'da sol ayak başparmağında kırık tespit edilen Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

KADRODAN ÇIKARILDI

A Millî Futbol Takımı'nın santrforu Enes Ünal, yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi" ifadeleri yer aldı. Yıldız futbolcunun bu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

A Milli Futbol Takımı Milli Takım Enes Ünal Deprem Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Nilay Durmaz:

Tartışmasız en iyi forvetimiz olacaktı şampiyonada. Büyük talihsizlik hem kendisi hem milli takım için.

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Zeki null:

Tam isabet olmuş milli takımda hiçbir işe yaramayan futbolculardan biri

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Bilal Atakan:

Cenk ve Semih haricinde Ligimizin yaklaşık bütün Santrafor futbolcuları Yabancı. Enes milli takımda iyi deyil ama ne yaziki alternatifi yok.

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