A Milli Takım'da 3 isim kadrodan zorunlu olarak çıkarıldı

A Milli Takım'da 3 isim kadrodan zorunlu olarak çıkarıldı
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A Milli Takım'da Mustafa Hekimoğlu, Uğurcan Çakır ve Hakan Çalhanoğlu sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Ahmed Kutucu, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine yolculuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

3 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık geçirerek oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun Almanya'da gerçekleştirilen muayene ve tetkik sonuçlarını inceleyen A Milli Takım teknik heyeti, oyuncunun özel maçlar döneminde tam olarak sağlığına kavuşamayacağını tespit etmesinden dolayı aday kadrodan çıkarılmasını uygun buldu.

Sağlık heyetinin Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'na kampta yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar döneminde tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcuların aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

AHMED KUTUCU KADRODA

Kadrodan çıkarılan isimlerin ardından Galatasaray'dan Ahmed Kutucu da ABD'ye gidecek aday kadroya dahil edildi.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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