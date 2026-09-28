A Milli Takım, Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi; taraftarlar istifa istedi

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 2'nci maçında Türkiye, Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 2'nci maçında Türkiye, Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'yı konuk etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 21.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi. Türkiye karşılaşmaya Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Eren Elmalı, Arda Güler, Can Uzun ve Barış Alper Yılmaz" 11'i ile çıktı. İtalya ise "Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito ve Sebastiano Esposito" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın hemen başında İtalya öne geçti. 9'uncu dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Ruggeri, yerden ortasını yaptı. Zeki Çelik'in ıskaladığı topa penaltı noktasının gerisinden vuruşunu yapan Bastoni, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Golün ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan İtalya, 22'nci dakikada Frattesi ve 27'nci dakikada Kayode'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı İtalya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Türkiye, ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladı. Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Can Uzun oyundan çıkarken Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu. Türkiye, 47'nci dakikada farkı 2'ye indirdi. Abdülkerim'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın içeri çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz boş ağlara gönderdi: 1-3. Bu golün 3 dakika sonrasında İtalya bir gol daha buldu. Ceza sahası dışından Tonali'nin şutunda direkten dönen topu Esposito yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-4. Türkiye, 80'inci dakikada gole yaklaştı. Arda'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Demir Ege, altıpasın hemen dışındaki Kerem'i gördü. Kerem, müsait durumda yaptığı vuruşla topu farklı şekilde auta gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve İtalya deplasmanda Türkiye'yi 4-1 mağlup etti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

İtalya'nın ilk yarıda 3-0 öne geçmesinin ardından Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda maç öncesindeki büyük destek yerini tepkiye bıraktı. Stadyumda yer alan taraftarlar, uzun süre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'yı istifaya davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı