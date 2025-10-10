Haberler

A Milli Takım, Bulgaristan ile Maç İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Takım, Bulgaristan ile Maç İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın akşam Bulgaristan ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan son antrenmanın ardından takım, Sofya'ya hareket edecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın akşam deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Sofya'ya yapacağı yolculuk öncesi İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, rondo çalışmalarıyla devam etti. Ardından taktik varyasyonlar üzerinde durulurken, son bölümde taktik oyun oynandı.

A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.