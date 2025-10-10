A Milli Takım, Bulgaristan ile Maç İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın akşam deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Sofya'ya yapacağı yolculuk öncesi İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, rondo çalışmalarıyla devam etti. Ardından taktik varyasyonlar üzerinde durulurken, son bölümde taktik oyun oynandı.

A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.