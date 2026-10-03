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A Milli Takım Belçika'ya 3-0 yenildi, Montella hataların sonucu belirlediğini söyledi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenildi. Teknik direktör Vincenzo Montella, dengeli bir maç olduğunu ancak yapılan hataların sonucu belirlediğini belirterek eleştirilere kulak asmak istemediğini söyledi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, dengeli bir maç olduğunu ancak yapılan hataların sonucu belirlediğini söyledi.

Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "İstatistik olarak dengeli bir maç oldu, bu seviyedeki futbolda hata yapamazsınız, hata yaptığınızda rakipler bu hataları affetmiyor. Grupta sadece İtalya maçının ilk yarısında zihniyet olarak hatalı oynadık. Futbolcularımız maçın başından sonuna kadar büyük mücadele verdi, üç günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz. A Ligi'nde olmak bir ayrıcalık, bir suç değil, o yüzden çalışmaya, kendimizi geliştirmeye en iyisini yapmaya, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Burada futbolcularımızı herhangi bir şekilde suçlamıyorum, futbolda farklı seviyeler vardır, A Ligi de böyle bir seviye." ifadelerini kullandı.

"Şu anki eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum"

Hakan, Kenan, Orkun ve Mert Müldür gibi eksikleri olduğunun altını çizen Montella, taraftarların istifa tezahüratları hakkında şöyle konuştu:

"Şu anki eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum, 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik, A Ligi seviyesine bu futbolcularla çıktık, şu an sadece üç günde bir kendimizi tarttığımız, geliştirdiğimiz bir dönem geçiriyoruz, bunlar da gelecekte yapmamız gerekenler için bir hazırlık. Takımımızın sonuna kadar denediğine inanıyorum, birçok fırsat oluşturduk, rakiple eş değerdi. Rakip ceza sahasında 40 kez buluştuk, rakibimiz ise bizim ceza sahamızda 26 kez buluştu. Futbolda gol atamadığınızda, bitiremediğinizde sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Son kararlarda belki de daha net kararlar verirsek farklı bir skor da olabilirdi. Rakiplerimiz o konuda bizden bir tık daha üstündü."

"Son 3 senede beklentileri çok yükselttik"

Montella, "Dünya Kupası ve sonrasında alınan yenilgilerin ardından taraftarlarla aranızdaki bağın koptuğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Aslında yok. Son 3 senede beklentileri çok yükselttik, şu anda memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini tabii ki bizimle paylaşabilir. Net bir şekilde şunu söyleyebilirim, çok motiveyim ve her zamankinden daha çok çalışmaya hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim, hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız, konsantrasyonumuz tamamen oynayacağımız maçlarda, herhangi bir başka bir şey düşünmüyorum." şeklinde yanıtladı.

İtalyan teknik adam, İtalya maçı öncesinde Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın cezalı duruma düştüğünün hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Onlar olmayacağı için çok üzgünüz. İkisinin de özellikleri takımımız için çok önemli, diğer futbolcularımızı hazırlayıp devam edeceğiz, birçoğu belki de ilk kez bu seviye oynuyorlar, pes etmek yok. Ülkemizi temsil ettiğimizin ve taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıp geride kalan maçlarda en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. Sonuç sizden yana olmadığında oyuncularımız üzgün olabilir ama kafaları dik olmaları gerek. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, demoralize olmayacağız."

Kaynak: AA
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