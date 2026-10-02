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A Milli Takım, Belçika deplasmanında Montella'nın 6 değişikliğiyle sahaya çıktı

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A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki üçüncü maçında Belçika deplasmanında sahaya çıktı. Vincenzo Montella, İtalya maçının 11'inde 6 değişiklik yaparken Bartuğ Elmaz ilk kez milli formayı giydi.

TÜRKİYE, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika'nın konuğu oldu. Maurice Dufrasne Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanan karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çaldı. Saggi'nin yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 4-1 kaybedilen İtalya maçının 11'inde 6 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Altay Bayındır, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Can Uzun'un yerlerine Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.

Kalede eldivenleri kırmızı kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'a veren Montella, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz ikilisini sahaya süren tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında Oğuz Aydın, 10 numara Arda Güler, son kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'na forma şansı verdi. Montella'nın gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.

BARTUĞ ELMAZ MİLLİ FORMAYI İLK KEZ GİYDİ

Belçika mücadelesine ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, ilk kez milli formayı terletti. Uluslar Ligi'nin aday kadrosuna dahil edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa ve İtalya maçlarının kadrosunda yer almadı.

İLHAN FAKILI İLK KEZ KADRODA

Uluslar Ligi maçları öncesinde aday kadroya davet edilen ancak daha sonrasında Ukrayna ile oynanacak maç için Ümit Milli Takım'a gönderilen İlhan Fakılı, A Milli Takım'da ilk kez bir maç kadrosunda kendine yer buldu. Genç kanat oyuncusu, ilk kez A Milli Takım ile

TÜRK TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Belçika'nın Liege şehrinde oynanan karşılaşmaya Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Belçika'da yaşayan Türklerin yanı sıra Almanya, Hollanda gibi ülkelerden gelen taraftarlar, deplasman tribününü doldurdu. Öte yandan ev sahibi ekibin tribünlerinde de çok sayıda Türk taraftarın olması dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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