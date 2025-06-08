A Milli Takım, ABD'yi 2-1 ile Geçti

A Milli Takım, ABD'yi 2-1 ile Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde gerçekleştirdiği özel maçta ABD'yi 2-1 mağlup etti. Türkiye'nin gollerini Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, özel maçta ABD'yi 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan Luca de la Torre'nin ortasında arka direkte Arfsten'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

61. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Malik Tillman'ın kafa vuruşunda kaleci Berke topu kontrol etti.

82. dakikada Kerem'in uzun pasında topla buluşan Arda, meşin yuvarlağı Barış Alper'e aktardı. Ceza sahasına giren Barış Alper'in sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

Stat: Pratt & Whitney

Hakemler: Fernando Moron, Andres Vargas, Alejandro Camarena

ABD: Freese, Richards, McGlynn (Quinn Sullivan dk. 65), Luna (Nathan Harriel dk. 65), Robinson (Mark McKenzie dk. 46), Luca de la Torre, Johnny Cardoso (Tyler Adams dk. 46), Freeman, Tillman, Agyemang (Brian White dk. 74), Arfsten (Haji Wright dk. 65)

Yedekler: Matthew Turner, Christopher Brady, John Tolkin, Walker Zimmerman, Tim Ream, Sebastian Berhalter, Brenden Aaronson, Paxten Aaronson, Damion Downs

Teknik Direktör: Mauricio Pochettino

Türkiye : Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Yusuf Akçiçek dk. 76), Eren Ermalı (Mustafa Eskihellaç dk. 76), Orkun Kökçü (Kaan Ayhan dk. 66), İsmail Yüksek, Oğuz Aydın (Barış Alper Yılmaz dk. 66), Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Can Uzun dk. 84), Kenan Yıldız (İrfan Can Kahveci dk. 76)

Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Mert Müldür, Yasin Özcan, Okay Yokuşlu, Ege Tıknaz, Deniz Gül

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: McGlynn (dk. 2) (ABD), Arda Güler (dk. 24), Kerem Aktürkoğlu (dk. 27) (Türkiye)

Sarı kartlar: Harriel (ABD), Yusuf Akçiçek (Türkiye) - CONNECTICUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş

İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Felakete adım adım gitmiş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler

Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kahramanmaraş'ta 1500 yıllık taban mozaiği bulundu

Tam 1500 yıllık! Antik kentte heyecanlandıran buluş
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor

Bayramdan sonra imza atacak! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Çad, ABD vatandaşlarına vize işlemlerini askıya aldı

Dünyanın en fakir ülkelerinden! ABD'ye vizeyi askıya aldılar
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Ekipler her yerde 14 yaşındaki Burak'ı arıyor! Ailesi bir gün önce zorla saçlarını kesmiş

Burak 3 gündür ortada yok! Ailesiyle yaşadığı son olay dikkat çekiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.