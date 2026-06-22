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Türkiye ABD maçının hakemi açıklandı

Türkiye ABD maçının hakemi açıklandı
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile oynayacağı maçı Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile oynayacağı mücadeleyi Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.

Paraguay maçında aldığı mağlubiyet ile turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son haftasında 25 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi açıklandı. Los Angeles'da oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını Mokrane Gourari ile Abbes Akram Zerhouni yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Birlesik Arap Emirlikleri'nden Omar Al-Ali olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda ise Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu'ndan Mohamed Alhammadi oturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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