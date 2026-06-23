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A Milli Futbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarına devam etti
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Montella yönetiminde yapılan çalışmada taktik ağırlıklı duruldu, sakatlığı bulunan Yunus Akgün ise salonda çalıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Arizona Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman pas çalışmalarıyla başladı ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Hafif sakatlığı bulunan Yunus Akgün salonda çalıştı.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

Kamp yaptığı Arizona'daki son antrenmanını gerçekleştiren milliler, ABD mücadelesinin hazırlıklarına Los Angeles'ta devam edecek. - ARIZONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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