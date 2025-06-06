A Milli Takım, ABD ile Özel Maçta Karşılaşacak

A Milli Takım, ABD ile Özel Maçta Karşılaşacak
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A Milli Futbol Takımı, yarın ABD ile özel maçta karşılaşacak. Millilerin 640. müsabakası olan bu karşılaşma, Pratt & Whitney Stadyumu'nda yapılacak. Şimdiye kadar Türkiye ve ABD arasında oynanan toplam 4 maçta Türkiye 1 galibiyet elde etti.

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın deplasmanda oynayacağı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile bugüne kadar 4 kez rakip oldu.

A Milli Futbol Takımı, özel müsabakada yarın TSİ 22.40'ta Pratt & Whitney Stadyumu'nda ABD ile karşılaşacak. ABD'de kamp yapan milliler, ikinci özel karşılaşmada da 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile oynayacak.

5. randevu

Türkiye ile ABD, bugüne kadar 1'i resmi, 3'ü de özel maç olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler 1 kez kazanırken, ABD ise 2 defa sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele de berabere sona erdi. Oynanan 4 karşılaşmada ay-yıldızlıların 5 golüne, ABD 6 golle karşılık verdi.

İki ülke son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşılaşırken, müsabakayı ABD 2-1'lik skorla kazandı.

Millilerin 640. müsabakası

Milliler, 354'ü resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 639 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 250 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 876 gol kaydederken, kalesinde ise 913 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 22. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 16'sı resmi, 5'i özel olmak üzere 21 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Fernando Moron düdük çalacak

ABD ile Türkiye arasında oynanacak müsabakayı Panama Futbol Federasyonu'ndan Fernando Moron yönetecek. Moron'un yardımcılıklarını vatandaşları Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.

A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya davet edilen Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Salih Özcan ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarıldı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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