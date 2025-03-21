A Milli Takım'da sürpriz gelişme! Rayyan Baniya kadroya dahil edildi

UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maçında Macaristan'ı 3-1'le geçen Milli Takımımız, ara vermeden rövanş maçının hazırlıklarına başlarken karşılaşma öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

RAYYAN BANİA KADROYA ALINDI

Fanatik'te yer alan habere göre, Palermo forması giyen Rayyan Baniya, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Baniya, Macaristan maçı öncesi A Milli Takım'la antrenmana çıktı.

Bu sezon başında Trabzonspor'dan Palermo'ya kiralanan Rayyan Baniya, İtalya'da gösterdiği perfomansın ardından Montella tarafından Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Baniya 2 de gol attı. Baniya bugün yapılan idmana da katıldı.

HAKEM DE BELLİ OLDU

23 Mart Pazar günü saat 23.00'te Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek. Müsabakada Bastian Dankert VAR, Bastian Dankert da AVAR olarak görev yapacak.