Üye Girişi
Haberler

A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin 5'inci haftasında Galler ile berabere kaldı ve A Ligi'ne yükselme ihtimali son maça taşındı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 19 Kasım'da Karadağ ile karşılaşacak. İşte A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'ne yükselme ihtimalleri...

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin 5'inci haftasında A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan mücadelede 0-0'lık eşitlikle sona erdi. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nden A Ligi'ne yükselme ihtimali son maça kaldı.

PUAN DURUMU

A Milli Futbol Takımı, Galler maçı sonrası puanını 11'e yükseltti. Galler ise puanını 9'a yükseltti. Grubun diğer maçında İzlanda da Karadağ'ı 2-0'lık skorla geçti ve puanını 7'ye yükseltti.

A Milli Futbol Takımı'nın grubunda son maçlar öncesi puan durumu şöyle;

  • Türkiye - 11 puan, +5 averaj
  • Galler - 9 puan, +2 averaj
  • İzlanda - 7 puan, 0 averaj
  • Karadağ - 0 puan, -7 averaj

İŞTE TÜM İHTİMALLER

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin son haftasında Karadağ'a konuk olacak. Galler ise İzlanda'yı konuk edecek. A Milli Futbol Takımı, grupta hiçbir iddiası kalmayan Karadağ'ı son maçta mağlup etmesi durumunda doğrudan A Ligi'ne yükselecek. Ay-yıldızlılar, Karadağ ile berabere kalması durumunda gözler Galler'e çevrilecek. Galler'in İzlanda karşısında bir galibiyet alması durumunda genel averaj grup liderini belirleyecek. A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a mağlup olması ve Galler'in de İzlanda'yı mağlup etmesi halinde grup liderliğini kaybedecek.

A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı

Ehliyet yenileme tarihine kadar uzatıldı

 Yenidoğan çetesi için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

Bebek katilleri için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

Narin cinayetini çözecek delil
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Hocanın Kerem, Yunus Barış Alper inadı yüzünden bu zamana kaldık BAY oynadığı santrafor bölgesinde 0 gol 0 asistle rekor kırıyor ve oynatmakta israr ediyor bir tane gazetecide soramıyor

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

Kerem'in sayesinde...

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

İğrenç bir milli takım kötü takımları yenince sevinir bizim mallar

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Kara:

rezil oynan futbola söz eden yok böyle aptal bir kadro ya körmüsünüz bu takımda kerem ilk 11 de oyanamazzzzzzz diğer bal yapmaz arı orkunmudur nedir oynamazzz yunus oynamazzzz inanın kendi takımında daha iyi oynayan milli takımda gol daha görmedik barış alper bu kadar oynamazzz takımdaşlık yaparak bir pozisyonda kerem arda bomboşken daha zordaki barışa verdi bu rezilliği misal yılmaz vural görcek sahaya girer keremin kuılağını çekerdi ama bu italyan yapmadığı için bu seviyede kaldık

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

trt neden vermiyor maçı ? acunun uğursuz kanalı verdikçe kaybederiz

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Demirovic:

Her zaman oldugu gibi yorumlara aglayan Fenerliler dolmus. Kerem` in , Yunus` un kendi takimlarindaki performansini gormuyor bu aglaklar. Kendi takiminda 10 dakika sure alan Arda`yi oynatiyor gonlunuz olsun diye . Sneijder`in cok guzel bir sozu var "Fener aglama" .

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Yahu 9 numara santrafor diyorlar. Bizim takimin omayan numarası. Millet çift santrafor oynar. Biz santrforsuz oynarız. Onu Ne gelen çaksın olursa olur taktiği olmuyor demek ki.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

çıkamazki Abi nasıl çıkcek ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

biz niksiç de karabağa boyun eğersek gallerde izlandayı mağlup ederse galler yükselebilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMhmt xxx:

Karadağ İzlanda maçındaki gibi oynarsa bize 5 çekerler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı? EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir? Yenidoğan Çetesi davası ne zaman? Yenidoğan Çetesi davası başladı mı? Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.