A Milli Takım, 71 yıl sonra bir ilk peşinde

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Konya'da İspanya'yı konuk edecek. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

9 YIL SONRA KARŞI KARŞIYALAR

Gürcistan deplasmanında aldığı galibiyetle Dünya Kupası Elemeleri'ne 3 puanla başlayan Türkiye, gruptaki ikinci maçında İspanya'yı konuk edecek. Konya'da oynanacak karşılaşmada iki ülke yaklaşık 9 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

İSPANYA ÜSTÜN

İki ülke arasında oynanan karşılaşmalarda İspanya'nın üstünlüğü var. Türkiye ve İspanya bugüne kadar 2'si özel maç olmak üzere 11 kez karşı karşıya gelirken; 6 mücadeleden İspanya galip ayrıldı. 4 maçta eşitlik bozulmazken, Türkiye 1 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım son olarak 2016 Avrupa Şampiyonası'nda birbirlerine rakip olmuş, İspanyollar mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

71 YIL SONRA KAZANMAK İSTİYOR

A Milli Futbol Takımı, İspanya'yı tarihinde ilk ve son kez Dünya Kupası Elemeleri'nde 1954 yılında İnönü Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. O dönem yapılan elemelerde taraflar 1'er maç kazanıp, bir maç da berabere bitince Türkiye, kura çekimi sonrası Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.