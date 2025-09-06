Haberler

A Milli Takım, 71 yıl sonra bir ilk peşinde

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Konya'da İspanya'yı konuk edecek. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme grubunda yarınki rakibi İspanya karşısında tarihte tek galibiyetini 1954'te aldı. Milliler, 71 yıl aranın ardından bir ilki başarmak isteyecek.

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Konya'da İspanya'yı konuk edecek. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

9 YIL SONRA KARŞI KARŞIYALAR

Gürcistan deplasmanında aldığı galibiyetle Dünya Kupası Elemeleri'ne 3 puanla başlayan Türkiye, gruptaki ikinci maçında İspanya'yı konuk edecek. Konya'da oynanacak karşılaşmada iki ülke yaklaşık 9 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

İSPANYA ÜSTÜN

İki ülke arasında oynanan karşılaşmalarda İspanya'nın üstünlüğü var. Türkiye ve İspanya bugüne kadar 2'si özel maç olmak üzere 11 kez karşı karşıya gelirken; 6 mücadeleden İspanya galip ayrıldı. 4 maçta eşitlik bozulmazken, Türkiye 1 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım son olarak 2016 Avrupa Şampiyonası'nda birbirlerine rakip olmuş, İspanyollar mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

71 YIL SONRA KAZANMAK İSTİYOR

A Milli Futbol Takımı, İspanya'yı tarihinde ilk ve son kez Dünya Kupası Elemeleri'nde 1954 yılında İnönü Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. O dönem yapılan elemelerde taraflar 1'er maç kazanıp, bir maç da berabere bitince Türkiye, kura çekimi sonrası Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Babacan:

İnşallah puan ya da puanlar alırız, bu aralar Milli Takımlarımız iyi gidiyor maşallah...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
