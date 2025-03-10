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A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Hazırlıkları Kapsamında ABD ile Özel Maçta Karşılaşacak

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Hazırlıkları Kapsamında ABD ile Özel Maçta Karşılaşacak
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 7 Haziran'da ABD ile özel maç yapacak. Maç, Connecticut'ta Pratt & Whitney Stadyumu'nda yerel saatle 15.40'da başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 7 Haziran Cumartesi günü ABD ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), millilerin hazırlık maçlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacak A Milli Takımımız, bu müsabakaların ilkinde 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yerel saatle 15.40'ta (TSİ 22.40) başlayacak.

Ay-Yıldızlılar, daha önce ABD ile biri resmi, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Milli Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.

FIFA sıralamasında 16. sırada bulunan ABD, 1990 senesinden günümüze kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.

A Milli Takımımız, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak. Rakibimiz ABD de aynı gün özel maçta EURO 2024'ün çeyrek finalist takımlarından İsviçre karşısına çıkacak." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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