A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılması Kızılay'da kutlandı

A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında 1-0 galip gelerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Kutlamalar Ankara Kızılay Meydanı'nda yapıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova karşısında aldığı galibiyetin ardından 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması Ankara'da Kızılay Meydanı'nda kutlandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Müsabakanın ardından Ankaralı vatandaşlar Kızılay Meydanında toplanarak ellerinde Türk Bayrakları ile galibiyeti kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

