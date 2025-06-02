A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Hazırlıklarına Başladı

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Hazırlıklarına Başladı
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A Milli Futbol Takımı, 7 Haziran'da ABD ile oynayacağı özel maç için hazırlıklara TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde başladı. Antrenman dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu tedavi süreçleri nedeniyle antrenmanda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran Cumartesi günü oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına açık bölümünde pas ve istasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Öte yandan tedavileri devam eden Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu antrenmanda yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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