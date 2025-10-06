A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri İçin Kampa Girdi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı maçlar öncesi Riva'da kampa girdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girdi.

Ay-yıldızlılar, kamptaki ilk çalışmasını bugün yapacak. - İSTANBUL