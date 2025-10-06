Haberler

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri İçin Kampa Girdi

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri İçin Kampa Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı'nda kampa girdi. Takım, Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçlar için hazırlıklara başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı maçlar öncesi Riva'da kampa girdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girdi.

Ay-yıldızlılar, kamptaki ilk çalışmasını bugün yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor

Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.