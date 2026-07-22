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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşacak

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile TSİ 11.00'de Makau'da karşılaşacak. Türkiye lig etabını 9 galibiyetle 4., Kanada ise 8 galibiyetle 5. sırada tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Kanada ile mücadele edecek.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 11.00'de başlayacak.

Türkiye, lig etabında 9 galibiyetle 4'üncü sırada yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2017-2022 yıllarında çalıştıran, 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ise lig etabını 8 galibiyetle 5'inci tamamladı.

Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 mağlup eden milliler, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'ini kazandı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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