Haberler

Filenin Sultanları Çeyrek Finalde Almanya ile Karşı Karşıya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Vanya Parvanova ve Polonya Voleybol Federasyonundan Bartlomiej Adamczyk yönetecek.

Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip ile A Grubu'nda yer alan ve grup aşamasını 4. sırada noktalayan Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Almanya- Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA
Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray'da beklenen ayrılık

Bir zamanlar taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray'da beklenen ayrılık

Acun Ilıcalı'dan tam 19 transfer! Şimdi Premier Lig düşünsün

Acun çıldırdı, şimdi Premier Lig düşünsün
Girne'deki gemi faciasında kahreden detay! Can yeleğini evladına giydirip, kız kardeşine emanet etti

Can yeleğini kızına giydirerek kurtaran kahraman anneye acı veda
Altın yatırımcısı şokta! Kuyumcular bile gözünü cuma gününe çevirdi

Altın yatırımcısı şokta! Kuyumcular bile gözünü cumaya çevirdi
Rezidansın 14’üncü katından düşen genç kadın hayatını kaybetti

26 yaşındaki Nisa'nın 14. kattan düştüğü anlar kamerada
Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor
İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi

Resmen gövde gösterisi! "Askerler öldü, İHA’lar imha edildi"