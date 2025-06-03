A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'de Fransa ile Açılıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'de Fransa ile Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde ilk hafta karşılaşmalarına Pekin'de başlayacak. Milli takım, 4-8 Haziran tarihleri arasında Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile mücadele edecek. İlk maçını yarın Fransa ile oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk hafta karşılaşmalarını Çin'in başkenti Pekin'de oynayacak.

Milli takım, ilk ayak müsabakalarında 4-8 Haziran tarihlerinde Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

VNL'de 2023 yılında şampiyonluk yaşayan Milli Kadın Voleybol Takımı, açılış maçında yarın TSİ 06.30'da Fransa ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Millilerin, organizasyonun ilk haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:

Yarın:

06.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran Cuma:

14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran Cumartesi:

10.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran Pazar:

14.30 Çin-Türkiye

Kadro

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a olay sözler: Sen Fenerbahçe'nin...
Arkadaşları tarafından yere fırlatılınca beyin kanaması geçiren çocuğun babası konuştu

Şaka kötü bitti! Beyin kanaması geçiren çocuğun babası konuştu
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Ulaşımda bayram tedbirleri! Kamyon ve tankerler trafiğe çıkamayacak

Ulaşımda bayram tedbirleri! Trafiğe çıkmaları yasaklandı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.