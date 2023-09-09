A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo'ya gitti

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 günlük iznin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemelerine katılmak üzere dün akşam Tokyo'ya gitti.

ÜÇ GÜN İZİN YAPTILAR

ABD ve Belçika'da iki şampiyonluk kazanan A Milli Kadın Voleybol takımına zorlu sürecin ardından sadece üç gün izin verildi. İtalyan Başantrenör Daniele Santarelli'nin Avrupa şampiyonluğunun ardından verdiği üç günlük iznin ardından milli takım, İstanbul Havalimanı'nda toplandı. Filenin Sultanları, yolculuk öncesi İgapass tarafından İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde ağırlandı. Bir süre burada dinlenen milli takım uçağa kadar uğurlandı. Filenin Sultanları, Kore Havayolları'nın tarifeli uçağıyla dün saat 21.50'de Seul aktarmalı Tokyo'ya havalandı.

FİLENİN SULTANLARININ MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol takımı, Tokyo'da düzenlenecek Paris 2024 olimpiyat elemelerinde B grubunda mücadele edecek. Filenin sultanları 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak. Tokyo'da düzenlenecek Paris 2024 olimpiyat elemelerinde B grubunda filenin sultanlarının maç programı şu şekilde:

16 Eylül saat 07.00 Türkiye-Porto Riko, 17 Eylül saat 07.00 Türkiye-Bulgaristan, 19 Eylül saat 07.00 Türkiye-Peru, 20 Eylül saat 07.00 Türkiye-Arjantin, 22 Eylül saat 10.00 Türkiye-Brezilya, 23 Eylül saat 13.30 Türkiye-Japonya, 24 Eylül saat 10.00 Türkiye Belçika