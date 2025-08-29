A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya ile Maç Öncesi Hazırlıklara Başladı

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya ile mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçın hazırlıklarına başladı.

Milli takımın, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda basına kapalı yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başladığı öğrenildi.

Daha sonra gruplara ayrılan milli voleybolcuların, topla ısınmasını sürdürdüğü ve Slovenya maçının taktik çalışmasını yaptığı bildirildi.

Millilerin Slovenya mücadelesi 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Milli takım, Slovenya maçını kazanması halinde ABD-Kanada maçının galibiyle çeyrek finalde eşleşecek.