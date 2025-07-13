A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL üçüncü haftasındaki son maçında Sırbistan'a 3-0 yenildi. Türkiye, normal sezonu 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL üçüncü haftasındaki son maçında karşılaştığı Sırbistan'a kaybetti. Karşılaşma 3-0 sonuçlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki son maçında Sırbistan ile karşılaştı.

KADIN MİLLİ TAKIM SIRBİSTAN ENGELİNE TAKILDI

Karşılaşmada setler 25-18, 25-20, 25-18 milli takımın aleyhinde tamamlandı. Milli takım karşılaşmayı 3-0 mağlubiyetle kapattı.

MİLLİ TAKIM RAKİBİ İÇİN GÖÇLER O MAÇTA

İlk 8'e girerek finallere gitmeyi daha önce garantileyen Türkiye, normal sezonu 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı.

Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve rakibi yarın oynanacak Çin-ABD maçından sonra belli olacak.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü

Al Nahyan ile kritik zirve! İşte Erdoğan'ın telefonda verdiği mesaj
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Kim takar kadın voleybolunu gereksiz masraf

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak

Eşi benzeri yok! Türkiye Modeli dünyaya örnek olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.