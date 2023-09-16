A Milli Kadın Voleybol Takımı Porto Riko'yu mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, elemelerdeki ikinci maçında yarın saat 07.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.
FİLENİN SULTANLARI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, elemelerdeki ikinci maçında yarın saat 07.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.
SÜPER LİG
17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
17.00 Kayserispor - Gaziantep FK
20.00 Galatasaray - Samsunspor
20.00 Adana Demirspor - Pendikspor
GALATASARAY
10.30 Sarı-kırmızılı ekipte Eylül ayı Divan Kurulu Olağan Toplantısı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak.
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılarda 2023 Yılı 2'nci Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenecek.
11.00 Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
15.10 Kafile, Trabzon'a hareket edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BİRİNCİ LİG
16.00 Erzurumspor FK - Altay
16.00 Keçiörengücü - Şanlıurfaspor
19.00 Ümraniyespor - Çorum FK
19.00 Kocaelispor - Boluspor
- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOL
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.00 Tarsus Spor - Antalya Toroslar
17.00 Emlak Konut - Beşiktaş
- Hazırlık Maçları
15.00 Galatasaray NEF - Beşiktaş
18.00 Panathinaikos - Fenerbahçe Beko
GÜREŞ
2023 Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başlayacak. Erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette müsabakalar yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 30 güreşçi temsil edecek.
SPOR BAKANLIĞI
17.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'ne katılım sağlayacak.