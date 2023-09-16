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A Milli Kadın Voleybol Takımı Porto Riko'yu mağlup etti

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, elemelerdeki ikinci maçında yarın saat 07.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, elemelerdeki ikinci maçında yarın saat 07.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.

SÜPER LİG

17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

17.00 Kayserispor - Gaziantep FK

20.00 Galatasaray - Samsunspor

20.00 Adana Demirspor - Pendikspor

GALATASARAY

10.30 Sarı-kırmızılı ekipte Eylül ayı Divan Kurulu Olağan Toplantısı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak.

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılarda 2023 Yılı 2'nci Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenecek.

11.00 Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

15.10 Kafile, Trabzon'a hareket edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BİRİNCİ LİG

16.00 Erzurumspor FK - Altay

16.00 Keçiörengücü - Şanlıurfaspor

19.00 Ümraniyespor - Çorum FK

19.00 Kocaelispor - Boluspor

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.00 Tarsus Spor - Antalya Toroslar

17.00 Emlak Konut - Beşiktaş

- Hazırlık Maçları

15.00 Galatasaray NEF - Beşiktaş

18.00 Panathinaikos - Fenerbahçe Beko

GÜREŞ

2023 Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başlayacak. Erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette müsabakalar yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 30 güreşçi temsil edecek.

SPOR BAKANLIĞI

17.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'ne katılım sağlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Porto Riko voleybol Japonya Spor Haberler

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