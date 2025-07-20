A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'ya Uğurlandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri müsabakaları için Polonya'ya gitti.

Ay-yıldızlılar, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Türkiye-Japonya çeyrek final müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Diğer eşleşmeler ve kadro şu şekilde:

İtalya-ABD

Polonya-Çin

Brezilya-Almanya

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge - İSTANBUL