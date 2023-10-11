A Milli Kadın Voleybol Takımı: Olimpiyatlarda altın madalya almak istiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Aslı Kalaç, "Uzun ve zorlu bir süreçti. Tabii ki sonucunda 3 kupa. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na bilet aldık. Başkanımızın da dediği gibi sırada ne varsa onu istiyoruz. Bulunduğumuz yerde kalıcı olmak istiyoruz. Olimpiyatlarda da inşallah altın madalya almak istiyoruz" dedi.

CEV Avrupa Şampiyonası ve FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı elde eden, dünya 1 numarası A Milli Kadın Takımı'nın Fenerbahçeli oyuncusu Aslı Kalaç, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını ifade eden Aslı Kalaç, "Bu yazı altın yaz olarak adlandırıyoruz. 28 Mayıs'ta Milletler Ligi için Antalya'ya gitmemiz ile başladı. 25 Eylül'de Tokyo'dan İstanbul'a geldiğimizde sona erdi. Uzun ve zorlu bir süreçti. Tabii ki sonucunda 3 kupa. Altın madalya ile bitirdik. Bir de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na bilet aldık. Başkanımızın da dediği gibi sırada ne varsa onu istiyoruz. Bulunduğumuz yerde kalıcı olmak istiyoruz. Önümüzdeki yaz olimpiyatlar öncelikli hedefimiz. Ondan önce de Milletler Ligi'nde yerimizi korumak istiyoruz. Olimpiyatlarda da inşallah altın madalya almak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"2003 AVRUPA ŞAMPİYONASI BENİM VOLEYBOLA BAŞLAMA SEBEPLERİMDEN BİRİSİYDİ"

Gençleri voleybola teşvik etmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen milli voleybolcu, "2003 Avrupa Şampiyonası benim voleybola başlama sebeplerimden birisiydi. Ablalarımız Avrupa ikincisi olmuştu. Umarım benim yaşadığım gibi çocuklara biz de örnek olabilmişizdir" şeklinde konuştu.

"DIŞARI ÇIKINCA HER 5 KİŞİDEN 3'Ü TANIYOR"

Dışarı çıktıklarında tanındıklarını aktaran Aslı Kalaç, "Dışarı çıkınca her 5 kişiden 3'ü tanıyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Gerçekten iyi takip edilmişiz. Uzakta olunca bunu anlayamayabiliyoruz. Evimize döndüğümüzde görüyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ BAYRAĞIMIZI GURURLA DALGALANDIRMAYA ÇALIŞMAK"

Tüm Türkiye'nin kendilerine verdiği desteği hissettiklerini ifade eden Kalaç, "Biz sadece üzerimizdeki formayı gururla taşıyıp onun hakkını vermek istiyoruz. Elde ettiğimiz başarıları sadece bizim değil tüm Türkiye'nin kutladığını görüyoruz. Bizim tek amacımız bayrağımızı çok güzel bir şekilde gururla dalgalandırmaya çalışmak" diyerek sözlerini tamamladı.