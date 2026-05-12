Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi geniş kadrosu ilan edildi. 2. etap maçları Ankara'da oynanacak. Takım, 3 etap sonunda ilk 8'e girmek için mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) geniş kadrosu ilan edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Ankara'da oynanacak.

Ankara Spor Salonu, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde kadın takımların 17-21 Haziran tarihlerindeki karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 ayaktan oluşan VNL'de 1. etabı 3-8 Haziran'da Brezilya'da (Brasilia) 3. etabı ise 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da (Kansai) oynayacak.

Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL kadrosu

VNL'de mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosu şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Arda'nın yanına bir Türk daha!
İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

Avrupa ülkesinden sürpriz Hürmüz hamlesi: Savaş uçakları havalandı

Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı