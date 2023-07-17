A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nde elde ettiği zafer dış basında yankı uyandırdı. Filenin Sultanları finalde Çin'i 3-1 yenerek mutlu sona ulaşırken şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) ve en iyi pasör çaprazı Melissa Vargas olurken, Gizem Örge en iyi libero, Zehra Güneş ise en iyi orta oyuncu seçildi.