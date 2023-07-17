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A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nde elde ettiği zafer dış basında yankı uyandırdı. Filenin Sultanları finalde Çin'i 3-1 yenerek mutlu sona ulaşırken şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) ve en iyi pasör çaprazı Melissa Vargas olurken, Gizem Örge en iyi libero, Zehra Güneş ise en iyi orta oyuncu seçildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nde elde ettiği zafer dış basında yankı uyandırdı.< Filenin Sultanları finalde Çin'i 3-1 yenerek mutlu sona ulaşırken şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) ve en iyi pasör çaprazı Melissa Vargas olurken, Gizem Örge en iyi libero, Zehra Güneş ise en iyi orta oyuncu seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Filenin Sultanları voleybol Spor Haberler

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