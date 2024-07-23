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A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem: Herkesin Aklında, Hayalinde Madalya Var

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A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedeflediklerini söyledi. Erdem, takımın beklentileri karşılamak için iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

"Filenin Sultanları"nda kaptan Eda Erdem : Herkesin aklında, hayalinde madalya var

"Grup maçlarımızda 3'te 3 yapmak istiyoruz"

"Açıkçası herhangi bir baskı hissetmiyoruz"

Metin ARSLANCAN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, "Grup maçlarımızda 3'te 3 yapmak istiyoruz. Amacımız Hollanda maçı ile iyi bir başlangıç yapmak. Herkesin beklentisi çok yüksek, biz de çok iyi işler yapmak istiyoruz. Herkesin aklında, hayalinde madalya var" dedi.

"Filenin Sultanları" 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tarihinde üçüncü kez mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda TSİ 10.00'da başlayacak mücadelelerde sırasıyla Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşı karşıya gelecek. 37 yaşındaki kaptan Eda Erdem, olimpiyatlara ve takımın son durumuna ilişkin Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kendilerinden beklentinin çok yüksek olduğunu aktaran tecrübeli orta oyuncu, "Oynadığımız her turnuvada madalya almak için oynuyoruz. Ama VNL (Milletler Ligi) bizim için zorlu geçti. Çünkü bir türlü tam takım olarak performans gösteremedik, çok eksiğimiz vardı. Şimdi olimpiyatlara gidiyoruz, beklenti çok yüksek. Keyifler yerinde, idmanlarda herkes kendini zorluyor. Paris'e gidince, oranın havasını alınca, içimize olimpiyat ruhu işleyince çok daha enerjik bir takım olacak" şeklinde konuştu.

Kaptan Eda Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

"Olimpiyatlar her sporcunun hayali, sporun zirvesi zaten. Paris'te Londra Olimpiyatları'na yarışır bir şekilde, çok iyi hazırlanıldığı söyleniyor. Gidip köyü hepimiz inceleyeceğiz. Muhtemelen köye girdiğimiz andan itibaren zaten o heyecan, olimpiyatın getirdiği güzellikleri hissetmeye başlayacağız."

"ÖNCELİKLE 3'TE 3 YAPMAK İSTİYORUZ"

C Grubu'nda karşılaşacakları Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya'yı yenerek 3'te 3 yapmayı hedeflediklerini vurgulayan milli voleybolcu, "Grup maçlarımızda 3'te 3 yapmak istiyoruz. 3'te 3 yaptıktan sonra tabii ki de karşı gruptan gelecek rakibimizi bekleyeceğiz. Öncelikle amacımız Hollanda maçı ile iyi bir başlangıç yapmak. Erken saatte oynayacağız ama zaten olimpiyat kampını top idmanları yaparak geçirmiştik ki maç saatine alışalım diye. Hedefimiz tabii ki maç maç gidip üzerine daha iyi bir oyun koymak. Herkesin beklentisi çok yüksek, biz de çok iyi işler yapmak istiyoruz. Herkesin aklında, hayalinde madalya var. Ama bu sene çok fazla madalya favorisi takım var. Zorlu bir turnuva bizi bekliyor. Umarım takım olarak hazır bir şekilde orada bulunacağız" ifadelerini kullandı.

"AÇIKÇASI BİR BASKI HİSSETMİYORUZ"

Geçen sene elde edilen şampiyonlukların ardından kendilerinden beklentinin yüksek olduğunun altını çizen Eda Erdem, "Şu an açıkçası herhangi bir baskı hissetmiyoruz. Çünkü daha köye gitmedik; daha maç saati yaklaşmadı. Tabii ki de maç saatinin yaklaşmasıyla o heyecan, o stres illa ki biraz bizi zorlayacaktır. Yıllardır zaten biz bu işi yapıyoruz ve çok alışık olduğumuz şeyler. O yüzden bence o stresi iyi yönetebileceğimizi ve oyuna pozitif anlamda aktaracağımıza inancım tam" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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