A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 Mağlup Etti

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Milliler, cumartesi günü Güney Kore ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasındaki 2. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, cumartesi günü saat 19.30'da Güney Kore ile oynayacak.

Salon: Sinan Erdem

Kanada: Averie Allard, Emily Maglio, Abagayle Guezen, Anna Smrek, Nyadholi Thokbuom, Andrea Mitrovic, Katerina Georgiadis (L), Johnson, Lucy Borowski, Quinn Pelland, Delaney Watson, Jessica Andrews

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Türkiye: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Gizem Örge (L), Berka Buse Özden, Elif Şahin, Saliha Şahin

Başantrenör: Daniele Santarelli

Setler: 25-16, 25-18, 26-24

Süre: 1 saat 14 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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