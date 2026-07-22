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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile karşılaşacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL çeyrek finalinde yarın Kanada ile karşılaşacak. Maç TSİ 11.00'de.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde yarın Kanada ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin'in Makao şehrinde gerçekleştirilecek 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) finallerinde sahne alıyor. Milliler, çeyrek finalde yarın TSİ 11.00'de East Asian Games Dome'da Kanada ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Kanada'yı elemesi halinde yarı finalde Çin - ABD maçının galibiyle oynayacak.

A Milliler, üst üste 8. kez VNL finallerinde mücadele edecek. Milliler, 2023 yılında da turnuvayı şampiyon olarak tamamlamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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