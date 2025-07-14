A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile Çeyrek Finale Yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşılaşacak. Müsabaka 24 Temmuz'da Polonya'da gerçekleştirilecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final turunda Japonya ile eşleşti.
Filenin Sultanları, çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Türkiye-Japonya müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Polonya'da bulunan Atlas Arena'da oynanacak.
Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Diğer eşleşmeler şu şekilde:
İtalya-ABD
Polonya-Çin
Brezilya-Almanya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor