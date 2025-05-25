A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'yı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'yı 3-0 Mağlup Etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Modena şehrinde düzenlenen AIA AeQuilibrim Cup Women Elite turnuvasında Hollanda'yı 3-0 yenerek başarılı bir hazırlık maçı geçirdi. Set sonuçları 25-22, 25-22, 25-14 olarak belirlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

İtalya'nın Modena şehrinde düzenlenen AIA AeQuilibrim Cup Women Elite hazırlık turnuvasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, turnuvanın 3. maçında Hollanda'yı 25-22, 25-22, 25-14 set sonuçlarıyla 3-0 yendi.

Milliler, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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