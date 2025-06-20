A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore ile Karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore ile Karşılaşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde yarın saat 19.30'da Güney Kore ile mücadele edecek. Milliler, turnuvada oynadığı 6 maçın hepsini kazanarak namağlup unvanını sürdürüyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen 2. haftasının 3. maçında yarın Güney Kore ile oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 3. maçında yarın saat 19.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Güney Kore ile mücadele edecek. Milliler, Milletler Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmadan da galip ayrıldı ve namağlup olarak yoluna devam ediyor. Güney Kore ise 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Ay-yıldızlılar pazar günü İstanbul etabının son müsabakasında Brezilya ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

Gizlediği gerçeği açıkladı! Bıçak altına yatmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı

Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

Başbakan, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.