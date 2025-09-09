Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı Gümüş Madalya Kazandı

Güncelleme:
Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, gümüş madalya elde etti. Takım oyuncuları Gizem Örge ve Cansu Özbay, turnuva ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

DÜNYA Şampiyonası'nda finale yükselerek gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Gizem Örge ve Cansu Özbay Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Gizem Örge: Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz

- 'Yine de iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum'

- 'Almadığımız bir olimpiyat madalyası kaldı'

Cansu Özbay: Bizim için çok zorlu bir turnuvaydı

EuroBasket 2025 Çeyrek Final Maçı

17.00 Türkiye - Polonya

TFF

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu ile Bi Kanal & Sıfır TV arasında 9 Eylül Salı günü Riva'da 2. Lig ve 3. Lig naklen yayın anlaşması imzalanacak.

-UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu

20.00 Türkiye- Hırvatistan

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertliler Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

18.30 Sarı-kırmızılı takım, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11: 30 Siyah-beyazlılar Başakşehir FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

11.30 BJK Divan Kurulu Adayı Emir Tamer bir toplantı düzenleyecek.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları, bugün oynanacak 9 karşılaşmayla devam edecek.

500
