A Milli Kadın Voleybol Takımı Gümüş Madalya Kazandı
Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, gümüş madalya elde etti. Takım oyuncuları Gizem Örge ve Cansu Özbay, turnuva ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
DÜNYA Şampiyonası'nda finale yükselerek gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Gizem Örge ve Cansu Özbay Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
Gizem Örge: Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz
- 'Yine de iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum'
- 'Almadığımız bir olimpiyat madalyası kaldı'
Cansu Özbay: Bizim için çok zorlu bir turnuvaydı
EuroBasket 2025 Çeyrek Final Maçı
17.00 Türkiye - Polonya
TFF
11.00 Türkiye Futbol Federasyonu ile Bi Kanal & Sıfır TV arasında 9 Eylül Salı günü Riva'da 2. Lig ve 3. Lig naklen yayın anlaşması imzalanacak.
-UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu
20.00 Türkiye- Hırvatistan
FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertliler Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
18.30 Sarı-kırmızılı takım, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11: 30 Siyah-beyazlılar Başakşehir FK maçı hazırlıklarına devam edecek.
11.30 BJK Divan Kurulu Adayı Emir Tamer bir toplantı düzenleyecek.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları, bugün oynanacak 9 karşılaşmayla devam edecek.