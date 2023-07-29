A Milli Kadın Voleybol Takımı Fenerbahçe Kulübü'nde Alkışlandı

Faruk llgaz Tesisleri'nde devam eden toplantı için salonda bulunan divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri şampiyon oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı. Oyuncular daha sonra kürsüde konuşma yapan üyeleri dinledi.

Melissa Vargas ise burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu, Türkiye ve Fenerbahçe'ye daha fazla başarı kazandırmak için savaşmaya devam edeceklerini söyledi.