A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 Geçti

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek 5. galibiyetini elde etti. Takım, yarın Kanada ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi ikinci etabı ilk maçında İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. VNL'de 5. maçını da kazanan Ay-yıldızlılar, yarın saat 19.30'da Kanada ile karşılaşacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Andrea Pucher (İtalya)

Dominik Cumhuriyeti: Brayelin Martinez, Gaila Lopez, Arina Rodriguez, Candida Arias, Yonkaira Pena, Jineiry Martinez, Yaneirys Rodriguez (L) (Samaret Caraballo, Tapia)

Başantrenör: Marcos Kwiek

Türkiye: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Simge Aköz (L), (Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Aslı Kalaç, Meliha Diken)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Setler: 25-27, 19-25, 26-28 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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