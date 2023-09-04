A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Fethiye Belediyesi de Beşkaza Meydanı'nda Fethiye Kültür Merkezi'ne kurduğu dev ekrandan maçı yayınlayarak, Filenin Sultanları'nın tarihi başarısını Fethiyeliler ile kutladı.