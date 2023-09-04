A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Fethiye Belediyesi de Beşkaza Meydanı'nda Fethiye Kültür Merkezi'ne kurduğu dev ekrandan maçı yayınlayarak, Filenin Sultanları'nın tarihi başarısını Fethiyeliler ile kutladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Fethiye Belediyesi de Beşkaza Meydanı'nda Fethiye Kültür Merkezi'ne kurduğu dev ekrandan maçı yayınlayarak, Filenin Sultanları'nın tarihi başarısını Fethiyeliler ile kutladı.
Fethiye Belediyesi, Avrupa Şampiyonası'nda finale kalan Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçını, Beşkaza Meydanı'nda Fethiye Kültür Merkezi'nde kurduğu dev ekranla vatandaşlara izletti. Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandığı final müsabakasını 7'den 70'e binlerce Fethiyeli büyük bir coşkuyla izledi.
Fethiyeliler, şampiyonluğu getiren son sayı ile birlikte Beşkaza Meydanı'nda araç konvoylarıyla kutlama yaptılar.