A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

A Milli Takım Voleybol Takımının, CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olması Karabük'ün Safranbolu ilçesinde büyük coşkuyla kutlandı.

Safranbolu Belediyesi tarafından A Milli Kadın Voleybol takımının Avrupa Şampiyonası final maçı için Misak-ı Milli meydanında dev ekran kuruldu. Genç yaşlı yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile final maçının heyecanını yaşamak için meydanı doldurdu.

Maç izlemeye gelen vatandaşlara patlamış mısır ikramında bulunuldu. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse alanı dolduran yüzlerce vatandaşla birlikte A Milli Kadın Voleybol takımının maçını takip etti.

Heyecanın doruklarda yaşandığı setlerde geriden gelen milli takım seti 3-2 kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Safranbolular şampiyonluğu Erik Dalı oynayarak kutlarken, araçlarla konvoy oluşturuldu. - KARABÜK