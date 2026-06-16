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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasında Ankara'da parkeye çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasında Ankara'da parkeye çıkacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL ikinci haftasında 17-21 Haziran'da Ankara'da Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında 17- 21 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara'da sahne alacak.

2026 Milletler Ligi'nin ilk haftasını 2 galibiyetle tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın ikinci haftasında Ankara Spor Salonu'nda Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile mücadele edecek.

Millilerin ikinci hafta maç programı şu şekilde:

17 Haziran Çarşamba

19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran Perşembe

19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran Cumartesi

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran Pazar

19.30 Türkiye-Çin

Ay-yıldızlıların VNL 2. hafta kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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