Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde 5'te 5 yaptı
Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.
Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.
Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da gerçekleştirilen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 3-0 yendi.
Elemelerde 5'te 5 yapan Filenin Sultanları, altıncı maçında yarın saat 13.30'da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
A Milli Takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki mücadelesinde Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü müsabakada Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etmişti.
Salon: Yoyogi National
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Perez Perez Lourdes (Küba)
Brezilya: Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann, Thaisa, Roberta, Nyeme (L) (Kisy, Pri Daroit, Naiane, Araujo (L), Tainara, Ana Carol)
Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Gizem (L) (Ayça, Elif)
Setler: 21-25, 27-29, 19-25
Süre: 1 saat 27 dakika - İSTANBUL